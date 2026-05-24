Persik Tak Berkutik di GBT, Marcos Akui Timnya Bermain Buruk

Minggu, 24 Mei 2026 – 12:37 WIB
Pemain Persik Kediri I Gusti Made Rendy Sanjaya Putra (kiri) merebut bola dari pemain Persebaya Surabaya Gali Freitas (kanan) saat pertandingan pekan terakhir BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Sabtu (23/5/2026). ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah timnya dihajar Persebaya Surabaya lima gol tanpa balas pada pekan terakhir BRI Super League 2025/2026.

Marcos menyebut penampilan Macan Putih di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu sore, sangat buruk dan tidak layak diterima suporter.

“Ini adalah performa yang sangat buruk, performa yang tidak bisa diterima. Secara individu maupun kolektif, permainan kami sangat buruk,” kata Marcos seusai pertandingan.

Pelatih asal Spanyol itu menegaskan satu-satunya hal yang bisa dilakukan timnya saat ini adalah meminta maaf kepada para pendukung Persik Kediri.

Menurut dia, Persik gagal memenangkan duel-duel penting dan tidak mampu memainkan gaya permainan yang selama ini menjadi ciri khas tim.

“Hari ini kami buruk dalam segala hal. Kami kalah duel dan tidak bermain dengan cara kami sendiri, jadi mustahil untuk menang,” ujarnya.

Meski menelan kekalahan telak, Marcos memastikan Persik akan bekerja keras selama jeda kompetisi demi tampil lebih baik musim depan.

Namun, dia belum ingin berbicara banyak mengenai rencana skuad untuk musim mendatang karena fokus melakukan evaluasi atas hasil buruk tersebut.

Sumber Antara
TAGS   Persik Kediri Marcos Reina Torres BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

