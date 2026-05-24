Persebaya Menang 5-0, Bernardo Tavares Tetap Mengaku Frustrasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mengungkap kunci kemenangan telak 5-0 atas Persik Kediri dalam laga terakhir BRI Super League 2025/2026.

Menurut pelatih asal Portugal itu, Persebaya tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu menciptakan lebih banyak peluang dibanding lawan.

“Saya pikir kami menciptakan lebih banyak peluang daripada tim lawan. Kami memiliki lebih banyak percobaan gol, saya apresiasi semuanya yang sudah bekerja keras,” kata Tavares seusai laga di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Sabtu (23/5).

Dia juga mengapresiasi dukungan Bonek dan Bonita yang disebut memberikan energi tambahan bagi pemain, terutama saat pertandingan berlangsung dalam cuaca panas.

Atmosfer stadion yang dipenuhi nyanyian suporter dinilai membuat para pemain tampil lebih bersemangat.

Selain kemenangan besar, Tavares turut menyoroti pencapaian Persebaya yang sukses mencatat enam pertandingan beruntun tanpa kebobolan. Menurut dia, catatan nirbobol itu merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.

“Clean sheet ini menunjukkan kerja keras seluruh tim, bukan hanya satu pemain saja,” tuturnya.

Meski berhasil membawa Bajol Ijo finis di posisi empat besar dengan poin lebih baik dibanding musim lalu, Tavares mengaku masih menyimpan rasa frustrasi.