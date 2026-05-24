Tigers Football Academy dan Arema FC Women Kuasai Hydroplus Soccer League Surabaya

Minggu, 24 Mei 2026 – 11:06 WIB
penyerang Arema FC Women Keysa Arabela Manisya Nian (kanan) saat menggocek lawan main dari Tigers Football Academy dalam Hydroplus Soccer League Surabaya 2026 di Lapangan Bogowonto Surabaya, Sabtu (23/5). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tigers Football Academy dan Arema FC Women tampil dominan pada Hydroplus Soccer League Surabaya 2026.

Kompetisi sepak bola putri usia muda yang digelar di Lapangan Bogowonto Surabaya, Sabtu (23/5), itu menjadi ajang pembinaan berkelanjutan yang digagas Bakti Olahraga Djarum Foundation bersama Hydroplus.

Tigers Football Academy sukses keluar sebagai juara kategori U-18 setelah mengoleksi 31 poin. Sementara itu, Arema FC Women menjadi kampiun kategori U-15 dengan torehan 42 poin.

Program Director Hydroplus Soccer League Teddy Tjahjono mengatakan kompetisi tersebut menjadi bagian dari roadmap pembinaan sepak bola putri usia muda secara berkelanjutan.

Menurut dia, intensitas pertandingan yang rutin membuat kualitas permainan dan mental kompetitif pemain terus berkembang.

“Hydroplus Soccer League dihadirkan sebagai bagian dari roadmap pengembangan sepak bola putri yang berkelanjutan. Mereka bertanding setiap satu atau dua minggu sekali dan tetap menjalani latihan selama sembilan sampai sepuluh bulan,” ujar Teddy, Sabtu (23/5).

Dia juga mengapresiasi Tigers Football Academy dan Arema FC Women yang bakal mewakili Regional Surabaya pada putaran nasional Hydroplus Soccer League di Kudus pada 5-12 Juli 2026.

Ajang tersebut akan mempertemukan delapan tim terbaik dari berbagai regional. Selain itu, Hydroplus Soccer League All-Stars juga akan menjadi bagian dari proses seleksi menuju Timnas Putri U-16 Indonesia untuk persiapan Piala Srikandi Merdeka Cup.

