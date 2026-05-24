Persela Pertahankan Bima Sakti, Siapkan Pembenahan Besar untuk Musim Depan

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan resmi memperpanjang kontrak Bima Sakti untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027. Keputusan itu diambil setelah manajemen melakukan evaluasi performa tim sepanjang Championship 2025/2026.

Direktur Bisnis Persela Praditya Aditya mengatakan manajemen melihat adanya progres selama tim ditangani mantan pelatih timnas Indonesia tersebut.

“Kami sudah bersepakat untuk melanjutkan kerja sama dengan Coach Bima Sakti karena manajemen melihat ada progres dan fondasi tim yang mulai terbentuk musim ini,” kata Praditya, Sabtu (23/5).

Menurut dia, Bima mampu menjaga stabilitas tim di tengah berbagai persoalan yang dihadapi Persela sepanjang musim.

Mulai dari sanksi pertandingan tanpa penonton hingga perubahan manajemen di tengah kompetisi disebut tidak mengganggu atmosfer tim secara signifikan.

Selain itu, Bima juga dinilai berhasil membangun suasana positif di ruang ganti dan memberi kesempatan pemain muda berkembang.

“Musim depan kami ingin persiapan lebih matang sejak awal sehingga evaluasi musim ini bisa menjadi dasar untuk memperbaiki kekurangan tim,” ujarnya.

Manajemen Persela, lanjut Praditya, juga mulai melakukan pembenahan di sektor finansial, sponsorship, hingga scouting pemain untuk memperkuat tim musim depan.