JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Persebaya Pesta Gol ke Gawang Persik, Bajol Ijo Akhiri Musim di Posisi 4

Persebaya Pesta Gol ke Gawang Persik, Bajol Ijo Akhiri Musim di Posisi 4

Sabtu, 23 Mei 2026 – 19:47 WIB
Persebaya Pesta Gol ke Gawang Persik, Bajol Ijo Akhiri Musim di Posisi 4 - JPNN.com Jatim
Pemain Persebaya Surabaya Bruno Moreira melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Persik Kediri pada pekan terakhir BRI Super League 2025/2026 di Stadion GBT Surabaya, Sabtu (23/5/2026). ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya menutup kompetisi BRI Super League 2025/2026 dengan pesta gol.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu sore, Bajol Ijo membantai Persik Kediri dengan skor telak 5-0.

Lima gol kemenangan Persebaya dicetak Malik Risaldi pada menit ke-13, Bruno Moreira menit ke-44 dan 88, Gustavo Fernandes menit ke-64, serta Bruno Paraiba pada menit ke-80.

Baca Juga:

Sejak awal pertandingan, tim asuhan Bernardo Tavares langsung tampil menekan pertahanan Persik.

Peluang pertama hadir melalui sepakan jarak jauh Toni Firmansyah pada menit kesembilan. Namun, bola masih mampu diamankan kiper Persik Husna Al Malik.

Persebaya akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-13 lewat sontekan Malik Risaldi yang memanfaatkan umpan Bruno Moreira.

Baca Juga:

Tertinggal satu gol, Persik mencoba keluar menyerang. Akan tetapi, solidnya lini belakang Persebaya membuat Macan Putih kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Justru Persebaya mampu menggandakan keunggulan menjelang turun minum.

Persebaya Surabaya menutup musim dengan kemenangan telak 5-0 atas Persik Kediri di Stadion Gelora Bung Tomo.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Persebaya Persebaya vs Persik hasil pertandingan Bruno Moreira BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1 bajol ijo Klasemen Liga 1

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU