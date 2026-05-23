Persebaya Pesta Gol ke Gawang Persik, Bajol Ijo Akhiri Musim di Posisi 4

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya menutup kompetisi BRI Super League 2025/2026 dengan pesta gol.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Sabtu sore, Bajol Ijo membantai Persik Kediri dengan skor telak 5-0.

Lima gol kemenangan Persebaya dicetak Malik Risaldi pada menit ke-13, Bruno Moreira menit ke-44 dan 88, Gustavo Fernandes menit ke-64, serta Bruno Paraiba pada menit ke-80.

Sejak awal pertandingan, tim asuhan Bernardo Tavares langsung tampil menekan pertahanan Persik.

Peluang pertama hadir melalui sepakan jarak jauh Toni Firmansyah pada menit kesembilan. Namun, bola masih mampu diamankan kiper Persik Husna Al Malik.

Persebaya akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-13 lewat sontekan Malik Risaldi yang memanfaatkan umpan Bruno Moreira.

Tertinggal satu gol, Persik mencoba keluar menyerang. Akan tetapi, solidnya lini belakang Persebaya membuat Macan Putih kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Justru Persebaya mampu menggandakan keunggulan menjelang turun minum.