Adi Satryo Ungkap Peran Marcos Santos di Balik Kebangkitannya

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos mempersembahkan kemenangan 3-1 atas PSIM Yogyakarta untuk Aremania pada laga terakhir BRI Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Jumat (22/5).

Marcos mengaku senang melihat ribuan Aremania kembali memenuhi tribun Stadion Kanjuruhan untuk memberikan dukungan langsung kepada tim.

"Saya sangat senang dengan kehadiran para Aremania dengan jumlah yang banyak, kemenangan ini untuk suporter," kata Marcos dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Menurut dia, dukungan dari tribune membuat para pemain tampil lebih bersemangat sepanjang pertandingan.

Marcos menilai anak asuhnya menunjukkan determinasi tinggi hingga mampu mencetak tiga gol ke gawang PSIM. Meski menang meyakinkan, pelatih asal Brasil itu mengakui PSIM memberikan perlawanan sengit.

"Tentu ini pertandingan yang sulit karena PSIM tim kuat dan dilatih oleh pelatih berkualitas," ujarnya.

Kemenangan tersebut membuat Arema FC menutup musim di posisi kesembilan klasemen akhir Super League dengan 48 poin dari 34 pertandingan. Hasil itu sekaligus mengangkat posisi Singo Edan satu tingkat dari sebelumnya di urutan ke-10.

Tak hanya itu, kemenangan atas PSIM juga melengkapi catatan tiga kemenangan beruntun Arema di akhir musim.