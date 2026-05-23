Lawan Persebaya, Marcos Reina Torres Ingin Persik Tutup Musim dengan Manis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persik Kediri membidik kemenangan saat menghadapi Persebaya Surabaya pada laga pekan terakhir BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Sabtu (23/5).

Pelatih Persik Marcos Reina Torres menegaskan Macan Putih ingin menutup musim dengan hasil manis demi para suporter.

“Ini akan menjadi pertandingan yang bagus karena kami akan bermain di stadion yang hebat melawan tim yang bagus pula. Laga ini juga sangat penting bagi para fans kami. Jadi, kami ingin memberikan mereka kebahagiaan terakhir di musim ini dengan meraih kemenangan di sini,” kata Marcos saat konferensi pers di Stadion GBT Surabaya, Jumat (22/5).

Pelatih asal Spanyol itu menyebut Persik sedang berada dalam tren positif sehingga ingin mempertahankan momentum hingga akhir musim.

Saat ini Persik masih berada di posisi ke-12 klasemen sementara dengan 39 poin. Karena itu, kemenangan atas Persebaya dinilai penting untuk memperbaiki posisi akhir Macan Putih.

Marcos juga menyoroti evaluasi lini pertahanan Persik yang beberapa kali kebobolan lewat serangan balik lawan. Menurut dia, hal tersebut menjadi risiko dari gaya bermain menyerang yang diterapkan timnya sepanjang musim.

“Ketika sering kebobolan lewat serangan balik, itu karena tidak menyerang dengan benar dan tidak memiliki pertahanan yang baik saat menyerang. Itu adalah hal-hal yang sedang kami benahi,” ujarnya.

Meski bermain di kandang lawan, Marcos memastikan seluruh pemain siap memberikan perlawanan terbaik. Dia berharap Persik bisa menutup musim dengan kemenangan sebelum memasuki masa libur kompetisi.