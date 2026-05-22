Arema FC Tutup Musim dengan Kemenangan, PSIM Dibungkam 3-1

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC menutup BRI Super League 2025/2026 dengan kemenangan manis usai menaklukkan PSIM Yogyakarta 3-1 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (22/5).

Tiga gol Singo Edan dicetak Joel Vinicius, Dalberto Luan, dan Valdeci Moreira. Sementara PSIM hanya mampu membalas lewat Deri Corfe.

Hasil tersebut membuat Arema finis di peringkat kesembilan klasemen akhir dengan koleksi 48 poin.

Baca Juga: PSIM Siap Hajar Arema FC demi Tutup Musim dengan Manis

Adapun PSIM menutup musim di posisi ke-11 dengan selisih tiga angka dari Arema.

Tuan rumah langsung tampil menekan sejak menit awal pertandingan.

Laga bahkan belum genap dua menit saat Joel Vinicius sukses menjebol gawang PSIM dan membawa Arema unggul cepat 1-0.

Baca Juga: Pelatih Arema FC Pastikan Turunkan Kekuatan Terbaik Lawan PSIM

Unggul lebih dulu membuat Arema tampil percaya diri. Permainan agresif yang diperagakan tim asuhan Ze Gomes membuat PSIM kesulitan mengembangkan permainan.

Tim tamu mencoba bangkit dengan mengandalkan penguasaan bola di lini tengah yang dimotori Ze Valente.