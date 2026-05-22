Arema FC Tutup Musim dengan Kemenangan, PSIM Dibungkam 3-1

Jumat, 22 Mei 2026 – 23:30 WIB
Pesepak bola Arema FC Sneyder Julian Guevara (kanan) berusaha menghalau bola dari kaki pesepak bola PSIM Yogyakarta Rio Hardiawan (kiri) dalam pertandingan BRI Super League di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (22/5/2026). Arema mengalahkan PSIM dengan skor akhir 3-1 . ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto (ANTARA FOTO/ARI BOWO SUCIPTO)

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC menutup BRI Super League 2025/2026 dengan kemenangan manis usai menaklukkan PSIM Yogyakarta 3-1 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (22/5).

Tiga gol Singo Edan dicetak Joel Vinicius, Dalberto Luan, dan Valdeci Moreira. Sementara PSIM hanya mampu membalas lewat Deri Corfe.

Hasil tersebut membuat Arema finis di peringkat kesembilan klasemen akhir dengan koleksi 48 poin.

Adapun PSIM menutup musim di posisi ke-11 dengan selisih tiga angka dari Arema.

Tuan rumah langsung tampil menekan sejak menit awal pertandingan.

Laga bahkan belum genap dua menit saat Joel Vinicius sukses menjebol gawang PSIM dan membawa Arema unggul cepat 1-0.

Unggul lebih dulu membuat Arema tampil percaya diri. Permainan agresif yang diperagakan tim asuhan Ze Gomes membuat PSIM kesulitan mengembangkan permainan.

Tim tamu mencoba bangkit dengan mengandalkan penguasaan bola di lini tengah yang dimotori Ze Valente.

Sumber Antara
