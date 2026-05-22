JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Pelatih Arema FC Pastikan Turunkan Kekuatan Terbaik Lawan PSIM

Pelatih Arema FC Pastikan Turunkan Kekuatan Terbaik Lawan PSIM

Jumat, 22 Mei 2026 – 10:35 WIB
Pelatih Arema FC Pastikan Turunkan Kekuatan Terbaik Lawan PSIM - JPNN.com Jatim
Arsip Foto - Pesepak bola Arema FC Gustavo Franca melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang PSBS Biak pada laga BRI Super League 2025/2026 di Stadion Sultan Agung, Bantul, D.I Yogyakarta, Jumat (15/5/2026). Arema FC menang 5-2 atas PSBS Biak. ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/kye

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC memburu kemenangan pada laga terakhir BRI Super League 2025/2026 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (22/5).

Pelatih Arema FC Marcos Santos mengatakan seluruh pemain dalam kondisi siap dan fokus menghadapi laga pamungkas tersebut.

"Pemain telah melakukan persiapan dengan bagus, mental siap, dan saya telah meminta mereka supaya fokus memenangkan pertandingan melawan PSIM," kata Marcos saat konferensi pers, Kamis (21/5).

Baca Juga:

Pelatih asal Brasil itu memastikan tidak akan melakukan eksperimen strategi pada pertandingan terakhir musim ini.

Menurut dia, seluruh pemain inti yang memiliki kontribusi penting bagi tim akan diturunkan sejak menit awal.

Marcos ingin kemenangan atas PSIM menjadi penutup manis setelah Arema FC meraih hasil positif dalam dua laga sebelumnya.

Baca Juga:

Singo Edan sebelumnya sukses mengalahkan PSM Makassar dengan skor 3-0 dan menundukkan PSBS Biak 5-2.

"Saya meminta kepada semua pemain supaya lebih serius," ucap dia.

Arema FC memburu kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta pada laga terakhir BRI Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   arema fc vs psim yogyakarta arema fc BRI Super League marcos santos Liga 1 Indonesia berita liga 1

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU