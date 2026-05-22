Pelatih Arema FC Pastikan Turunkan Kekuatan Terbaik Lawan PSIM

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC memburu kemenangan pada laga terakhir BRI Super League 2025/2026 saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jumat (22/5).

Pelatih Arema FC Marcos Santos mengatakan seluruh pemain dalam kondisi siap dan fokus menghadapi laga pamungkas tersebut.

"Pemain telah melakukan persiapan dengan bagus, mental siap, dan saya telah meminta mereka supaya fokus memenangkan pertandingan melawan PSIM," kata Marcos saat konferensi pers, Kamis (21/5).

Baca Juga: Arema FC Bidik Sapu Bersih Kemenangan di Dua Laga Terakhir

Pelatih asal Brasil itu memastikan tidak akan melakukan eksperimen strategi pada pertandingan terakhir musim ini.

Menurut dia, seluruh pemain inti yang memiliki kontribusi penting bagi tim akan diturunkan sejak menit awal.

Marcos ingin kemenangan atas PSIM menjadi penutup manis setelah Arema FC meraih hasil positif dalam dua laga sebelumnya.

Singo Edan sebelumnya sukses mengalahkan PSM Makassar dengan skor 3-0 dan menundukkan PSBS Biak 5-2.

"Saya meminta kepada semua pemain supaya lebih serius," ucap dia.