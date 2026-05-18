SBI Students Tournament Surabaya Jadi Ajang Aman dan Nyaman bagi Atlet Muda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Turnamen bulu tangkis pelajar bertajuk SBI Students Tournament Surabaya sukses menyedot perhatian ratusan peserta dari berbagai daerah di Pulau Jawa.

Kompetisi yang digelar perdana di GOR Itikminton Surabaya itu diikuti sekitar 380 peserta dari jenjang SD hingga SMA.

Tak hanya berasal dari Surabaya dan sejumlah daerah di Jawa Timur seperti Trenggalek serta Nguling, turnamen tersebut juga diikuti peserta dari luar provinsi, mulai Yogyakarta hingga Jakarta.

Ketua Panitia SBI Students Tournament Mario Wijaya mengatakan ajang tersebut dirancang untuk menghadirkan kompetisi yang aman dan nyaman bagi pelajar.

?"SBI Students Tournament ini memang didesain untuk semua murid-murid mulai dari SD sampai SMA itu bisa bertanding dengan posisi yang nyaman. Jadi, tidak cuma atletnya saja, tetapi orang tua juga bisa merasa aman," kata Mario, Minggu (17/5).

Mario yang didampingi Hans William dan Nadia Nathania menyebut turnamen itu lahir dari evaluasi terhadap kompetisi komunitas yang dinilai belum sepenuhnya memperhatikan aspek keselamatan peserta.

Karena itu, panitia menggandeng tim medis profesional dari Waron Hospital untuk mendukung jalannya pertandingan.

Panitia juga menyiapkan ambulans, dokter siaga, tim penanganan cedera, hingga mengantongi izin resmi dari kepolisian setempat.