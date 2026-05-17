Final Dramatis! SDN Pacarkeling dan SDN Manukan Kulon Juara MLSC Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Turnamen MilkLife Soccer Challenge Surabaya Seri 2 2025-2026 resmi mencapai puncaknya setelah berlangsung di Lapangan Bogowonto dan Lapangan Bola Jala Krida, Surabaya, sejak 12 hingga 17 Mei 2026.

Kompetisi sepak bola putri yang digagas Bakti Olahraga Djarum Foundation bersama MilkLife itu diikuti 1.620 siswi dari 78 SD dan MI di Surabaya dan sekitarnya. Sebanyak 73 tim tampil di kategori KU 10 dan 77 tim bersaing pada kategori KU 12.

Pada partai final, Minggu (17/5), SDN Pacarkeling V/186 B keluar sebagai juara KU 12, sedangkan SDN Manukan Kulon sukses menjadi kampiun KU 10.

SDN Pacarkeling V/186 B memastikan gelar juara setelah menang 6-5 melalui adu penalti atas SDN Manukan Kulon.

Aksi Keyvara Malayeka, pemain SDN Manukan Kulon yang juga peraih Best Player pada KU 10 MilkLife Soccer Challenge Surabaya Seri 2 2025-2025. Foto: Dok. MLSC

Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 pada waktu normal. SDN Manukan Kulon sempat unggul lebih dahulu lewat gol Emily Zitara pada menit kelima.

Namun, SDN Pacarkeling V/186 B berhasil menyamakan skor melalui tendangan keras Locita Waranggaini Olah Nismara pada menit ke-19. Skor imbang bertahan hingga laga dilanjutkan ke babak adu penalti.