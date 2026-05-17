JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Final Dramatis! SDN Pacarkeling dan SDN Manukan Kulon Juara MLSC Surabaya

Final Dramatis! SDN Pacarkeling dan SDN Manukan Kulon Juara MLSC Surabaya

Minggu, 17 Mei 2026 – 21:15 WIB
Final Dramatis! SDN Pacarkeling dan SDN Manukan Kulon Juara MLSC Surabaya - JPNN.com Jatim
Momen penyerahan hadiah di podium kepada para juara dan runner-up KU 10 dan KU 12 MilkLife Soccer Challenge Surabaya Seri 2 2025-2026. Foto: Dok. MLSC

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Turnamen MilkLife Soccer Challenge Surabaya Seri 2 2025-2026 resmi mencapai puncaknya setelah berlangsung di Lapangan Bogowonto dan Lapangan Bola Jala Krida, Surabaya, sejak 12 hingga 17 Mei 2026.

Kompetisi sepak bola putri yang digagas Bakti Olahraga Djarum Foundation bersama MilkLife itu diikuti 1.620 siswi dari 78 SD dan MI di Surabaya dan sekitarnya. Sebanyak 73 tim tampil di kategori KU 10 dan 77 tim bersaing pada kategori KU 12.

Pada partai final, Minggu (17/5), SDN Pacarkeling V/186 B keluar sebagai juara KU 12, sedangkan SDN Manukan Kulon sukses menjadi kampiun KU 10.

Baca Juga:

SDN Pacarkeling V/186 B memastikan gelar juara setelah menang 6-5 melalui adu penalti atas SDN Manukan Kulon.

Final Dramatis! SDN Pacarkeling dan SDN Manukan Kulon Juara MLSC Surabaya

Aksi Keyvara Malayeka, pemain SDN Manukan Kulon yang juga peraih Best Player pada KU 10 MilkLife Soccer Challenge Surabaya Seri 2 2025-2025. Foto: Dok. MLSC

Baca Juga:

Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 1-1 pada waktu normal. SDN Manukan Kulon sempat unggul lebih dahulu lewat gol Emily Zitara pada menit kelima.

Namun, SDN Pacarkeling V/186 B berhasil menyamakan skor melalui tendangan keras Locita Waranggaini Olah Nismara pada menit ke-19. Skor imbang bertahan hingga laga dilanjutkan ke babak adu penalti.

MilkLife Soccer Challenge Surabaya 2026 melahirkan dua juara baru setelah final dramatis lewat adu penalti.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   MLSC Surabaya Milklife Soccer Challange sepak bola putri turnamen sepak bola putri Jacksen Tiago

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU