Persija Bidik Kemenangan atas Persik, Mauricio Turunkan Kekuatan Maksimal

Sabtu, 16 Mei 2026 – 12:47 WIB
Pelatih Persija Jakarta Mauricio Souza menjawab pertanyaan pewarta pada jumpa pers di Jakarta International Stadium, Sabtu (14/3/2026). (ANTARA/HO/PERSIJA JAKARTA)

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persija Jakarta datang ke Stadion Brawijaya dengan target kemenangan saat menghadapi Persik Kediri pada pekan ke-33 BRI Super League 2025/2026, Sabtu (16/5).

Pelatih Persija Mauricio Souza menegaskan Macan Kemayoran membidik tiga poin dalam laga tandang terakhir musim ini.

“Semua pemain siap untuk pertandingan besok. Kami berhasil melakukan apa yang telah kami rencanakan. Harapannya adalah kami bisa memainkan pertandingan yang hebat besok. Kami akan bermain melawan tim yang hebat, tapi kami datang ke sini untuk berusaha meraih tiga poin,” ujar Mauricio dikutip dari laman resmi I.League, Jumat (15/5).

Menurut pelatih asal Brasil itu, seluruh elemen tim sudah melakukan persiapan maksimal menjelang laga kontra Persik.

Persija juga bertekad bangkit setelah sebelumnya kalah 1-2 dari Persib Bandung. Namun, Mauricio memastikan timnya tidak akan meremehkan Persik yang sedang dalam tren positif.

Macan Putih datang dengan modal dua kemenangan beruntun usai menundukkan Arema FC 3-2 dan Semen Padang FC 3-0.

“Kami akan turun dengan kekuatan maksimal," ucap Souza.

Mauricio menilai Persik merupakan tim yang memiliki organisasi permainan bagus dan mampu mengubah pola permainan saat pertandingan berlangsung.

Sumber Antara
