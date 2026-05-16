Persik Kediri Siap Tempur Lawan Persija di Laga Kandang Terakhir

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri tak ingin memandang sebelah mata Persija Jakarta pada laga kandang terakhir BRI Super League 2025/2026 di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Sabtu (16/5).

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres memastikan timnya akan tampil dengan kekuatan terbaik demi mengamankan kemenangan di hadapan suporter sendiri.

"Kami akan tampil dengan sangat serius besok. Mereka adalah tim yang kuat, mereka baru kembali dari kekalahan menghadapi Persib. Kami sudah bersiap untuk merebut dan menargetkan tiga poin," kata Marcos, Jumat (15/5).

Menurut dia, persiapan tim berjalan cukup baik sepanjang sepekan terakhir. Seluruh pemain disebut bekerja keras dalam sesi latihan demi menghadapi laga penting tersebut.

"Persiapannya baik selama sepekan terakhir. Semua pemain bekerja keras di latihan," kata dia.

Marcos menegaskan laga kandang terakhir musim ini harus ditutup dengan performa maksimal.

"Kita tahu ingin menang dan semua dalam kondisi yang terbaik dan kami sudah siap untuk menghadapi Persija besok," kata dia.

Pemain Persik Krisna Bayu Otto juga memastikan kondisi skuad dalam keadaan siap tempur.