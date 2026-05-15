Deltras FC Jadi Klub Liga 2 yang Konsisten Penuhi Standar AFC

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Deltras FC kembali mengantongi lisensi Asian Football Confederation (AFC) untuk musim 2025/2026. Capaian itu sekaligus membuat klub asal Sidoarjo tersebut sukses meraih lisensi AFC tiga musim beruntun.

CEO Deltras FC Amir Burhanuddin mengatakan keberhasilan tersebut menjadi bukti konsistensi manajemen dalam membangun klub profesional.

"Ya, lisensi ini tidak lepas dari pembenahan dan kerja tim yang ada dari semua lini. Mulai dari akademi, kualitas infrastruktur, pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia yang berkompeten," kata Amir dalam keterangannya, Kamis (14/5).

Menurut dia, keberhasilan Deltras mendapatkan lisensi AFC kembali merupakan hasil kerja kolektif seluruh elemen klub.

Evaluasi dalam proses Club Licensing Cycle 2025/2026 mencakup lima aspek utama, yakni manajemen olahraga, infrastruktur, administrasi dan personel, legalitas, serta finansial klub sesuai regulasi AFC dan ketentuan nasional.

Amir menyebut capaian itu mempertegas konsistensi Deltras FC setelah sebelumnya menjadi satu-satunya klub Liga 2 yang meraih lisensi AFC pada pertengahan 2025.

Pada musim lalu, hanya empat klub Liga 2 Indonesia 2024/2025 yang dinyatakan lolos lisensi AFC.

Keempat klub tersebut yakni PSIM Yogyakarta, Bhayangkara Presisi FC, Persijap Jepara, dan Deltras FC.