Laga Persik vs Persija Diprediksi Membeludak, Panpel Tambah Kapasitas Stadion

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri mendapat tambahan kuota penonton saat menjamu Persija Jakarta pada laga terakhir kandang BRI Super League 2025/2026 di Stadion Brawijaya, Sabtu (16/5).

Panitia pelaksana menyediakan 8.000 tiket untuk pertandingan tersebut, naik dibanding kuota sebelumnya yang dibatasi sekitar 5.000 penonton.

Ketua Panpel Persik Kediri Tri Widodo mengatakan penambahan kapasitas dilakukan untuk mengakomodasi tingginya antusiasme suporter.

"Tambahan kapasitas tersebut diharapkan mampu mengakomodasi tingginya antusiasme suporter pada laga penutup kandang musim ini," kata Widodo, Kamis (14/5).

Widodo memastikan seluruh proses perizinan pertandingan sudah rampung, mulai rekomendasi stadion hingga izin dari kepolisian.

“Perizinan sudah clear semuanya, mulai rekomendasi stadion, rekomendasi Polres Kediri Kota, semuanya sudah selesai. Tinggal pelaksanaan saja,” ujarnya.

Laga Persik kontra Persija tetap digelar di Stadion Brawijaya dengan jadwal kick-off pukul 15.30 WIB.

Panpel juga memastikan harga tiket tidak mengalami perubahan. Tiket ekonomi dijual Rp60 ribu, tribun utama Rp80 ribu, dan VIP Rp100 ribu.