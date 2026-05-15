JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Laga Persik vs Persija Diprediksi Membeludak, Panpel Tambah Kapasitas Stadion

Laga Persik vs Persija Diprediksi Membeludak, Panpel Tambah Kapasitas Stadion

Jumat, 15 Mei 2026 – 08:33 WIB
Laga Persik vs Persija Diprediksi Membeludak, Panpel Tambah Kapasitas Stadion - JPNN.com Jatim
Panitia pelaksana Persik Kediri Tri Widodo di Kediri, Jawa Timur, Kamis (14/5/2026). ANTARA/ HO-Persik Kediri

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri mendapat tambahan kuota penonton saat menjamu Persija Jakarta pada laga terakhir kandang BRI Super League 2025/2026 di Stadion Brawijaya, Sabtu (16/5).

Panitia pelaksana menyediakan 8.000 tiket untuk pertandingan tersebut, naik dibanding kuota sebelumnya yang dibatasi sekitar 5.000 penonton.

Ketua Panpel Persik Kediri Tri Widodo mengatakan penambahan kapasitas dilakukan untuk mengakomodasi tingginya antusiasme suporter.

Baca Juga:

"Tambahan kapasitas tersebut diharapkan mampu mengakomodasi tingginya antusiasme suporter pada laga penutup kandang musim ini," kata Widodo, Kamis (14/5).

Widodo memastikan seluruh proses perizinan pertandingan sudah rampung, mulai rekomendasi stadion hingga izin dari kepolisian.

“Perizinan sudah clear semuanya, mulai rekomendasi stadion, rekomendasi Polres Kediri Kota, semuanya sudah selesai. Tinggal pelaksanaan saja,” ujarnya.

Baca Juga:

Laga Persik kontra Persija tetap digelar di Stadion Brawijaya dengan jadwal kick-off pukul 15.30 WIB.

Panpel juga memastikan harga tiket tidak mengalami perubahan. Tiket ekonomi dijual Rp60 ribu, tribun utama Rp80 ribu, dan VIP Rp100 ribu.

Persik Kediri menambah kuota penonton menjadi 8.000 tiket saat menghadapi Persija Jakarta di Stadion Brawijaya.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Persik vs Persija tambahan tiket BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1 Tri Widodo Marcos Reina Torres tiket Persik vs Persija

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU