Arema FC Bidik Sapu Bersih Kemenangan di Dua Laga Terakhir

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC membidik kemenangan sempurna pada dua laga terakhir Super League 2025/2026 melawan PSBS Biak dan PSIM Yogyakarta.

Pelatih Arema FC Marcos Santos meminta seluruh pemain tetap fokus dan bekerja keras demi menutup musim dengan hasil maksimal.

"Tentu tetap bekerja keras untuk memenangkan pertandingan itu, semoga ketika liga selesai kami bisa tetap mendapatkan tiga poin (kemenangan)," kata Marcos di Malang, Senin (11/5).

Menurut dia, perjalanan Arema sepanjang musim ini tidak mudah karena tim sempat dihantam badai cedera yang memengaruhi kestabilan permainan.

Beberapa pemain inti yang sempat absen ialah Ahmad Maulana, Luis Gustavo, hingga Pablo Oliveira.

Selain itu, bek anyar asal Brasil Wallison Maia juga belum bisa tampil maksimal setelah sempat mengalami cedera seusai didatangkan ke Malang.

Namun, Maia mulai dimainkan kembali saat Arema menumbangkan PSM Makassar dengan skor 3-0. Dalam laga tersebut, trio lini depan Arema tampil menggila.

Dalberto Luan, Joel Vinicius, dan Gabriel Silva bergantian membobol gawang PSM yang dikawal Hilman Syah.