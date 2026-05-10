PSM Makassar Babak Belur di Kanjuruhan, Ahmad Amiruddin Soroti Lini Belakang

jatim.jpnn.com, MALANG - Caretaker pelatih PSM Makassar Ahmad Amiruddin memastikan timnya segera melakukan evaluasi setelah kalah telak 0-3 dari Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (9/5).

Amiruddin mengatakan PSM sebenarnya memiliki sejumlah peluang untuk mencetak gol, tetapi gagal dimaksimalkan lini depan.

“Kami mampu membuat sekitar lima sampai enam peluang. Kalau saja bisa mencetak satu gol, mungkin hasilnya tidak seperti ini,” kata Amiruddin dalam jumpa pers seusai pertandingan.

Menurut dia, kekalahan tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi Juku Eja.

Selain lini depan, Amiruddin juga menyoroti performa lini belakang PSM yang dinilai kurang maksimal dalam mengantisipasi serangan Arema FC.

Dia mengakui rotasi pemain belakang yang dilakukan pada laga sebelumnya turut memengaruhi stabilitas pertahanan tim.

“Dari pertandingan ini bisa dilihat bagaimana kualitas lini belakang kami memang kurang bagus,” ujarnya.

Meski kalah telak, Amiruddin menilai secara umum para pemain sudah berusaha menjalankan taktik yang disiapkan tim pelatih.