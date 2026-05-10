Arema FC Belum Puas, Marcos Santos Bidik Finis Lebih Tinggi di Klasemen

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos meminta pemain tetap fokus menatap dua laga terakhir BRI Super League setelah sukses mengalahkan PSM Makassar dengan skor 3-0 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (9/5).

Marcos mengatakan kemenangan atas PSM menjadi modal penting bagi Singo Edan untuk memperbaiki posisi di klasemen akhir musim.

"Pemain sudah berjuang penuh pada pertandingan ini dan kondisi perlu dijaga untuk menghadapi pertandingan ke depan sehingga kami bisa berada di peringkat yang lebih baik lagi ketika liga selesai," kata Marcos dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Meski meraih tiga poin, Arema FC masih tertahan di peringkat ke-10 klasemen sementara dengan koleksi 42 poin.

Singo Edan terpaut dua angka dari Persita Tangerang di posisi kesembilan dan selisih tiga poin dari Bali United yang berada di peringkat kedelapan.

Secara matematis, Arema FC masih berpeluang naik dua tingkat apabila mampu menyapu bersih dua laga tersisa melawan PSBS Biak dan PSIM Yogyakarta.

Namun, peluang tersebut juga bergantung pada hasil yang diraih Bali United dan Persita Tangerang.

Marcos menyebut para pemain telah berkomitmen untuk meraih hasil maksimal hingga akhir musim.