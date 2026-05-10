JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Bebas dari Sanksi, Suporter Persela Tak Sabar Penuhi Stadion Surajaya

Bebas dari Sanksi, Suporter Persela Tak Sabar Penuhi Stadion Surajaya

Minggu, 10 Mei 2026 – 10:35 WIB
Bebas dari Sanksi, Suporter Persela Tak Sabar Penuhi Stadion Surajaya - JPNN.com Jatim
Foto Arsip : Suporter Persela Lamongan memberikan dukungan saat laga hiburan di Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur. Kehadiran ribuan suporter menandai kembalinya atmosfer sepak bola Lamongan setelah berakhirnya sanksi larangan penonton selama satu musim. (ANTARA/Alimun Khakim)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Kelompok suporter Persela Lamongan optimistis menyambut musim baru setelah terbebas dari sanksi larangan penonton yang dijalani sepanjang Pegadaian Championship 2025/2026.

Ketua LA Mania Teguh Carembo menyebut berakhirnya musim ini menjadi momentum kebangkitan sepak bola Lamongan.

Menurut dia, sanksi tanpa penonton menjadi pelajaran penting bagi suporter untuk mendukung tim secara lebih tertib dan dewasa.

Baca Juga:

“Musim ini menjadi pelajaran penting bagi kami semua. Saat musim depan sudah bebas sanksi, tentu antusiasme teman-teman suporter sangat besar untuk kembali memenuhi stadion dan mendukung Persela dengan lebih baik,” kata Teguh, Sabtu (9/5).

Dia berharap manajemen Persela segera membangun tim yang lebih siap agar target promosi ke Liga 1 musim depan bisa tercapai.

Teguh juga meminta pemain asli Lamongan tetap mendapat tempat di skuad Laskar Joko Tingkir.
Menurut dia, keberadaan pemain lokal memiliki kedekatan emosional dengan suporter dan menjadi bagian dari identitas klub.

Baca Juga:

“Kami berharap pemain asli daerah tetap mendapat tempat karena itu bagian dari jati diri Persela. Pemain lokal biasanya punya semangat lebih saat membela Lamongan,” ujarnya.

Senada, Capo Curva Boys Alfian mengatakan gairah sepak bola Lamongan mulai kembali terlihat saat laga hiburan di Stadion Surajaya yang dipadati sekitar 7.500 penonton.

Suporter Persela Lamongan optimistis menyambut musim baru setelah terbebas dari sanksi tanpa penonton.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Persela Lamongan suporter persela sanksi larangan penonton LA Mania liga 2 pegadaian championship

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU