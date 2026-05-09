Trio Asing Bersinar, Arema FC Libas PSM Makassar Tanpa Balas

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC tampil menggila saat menjamu PSM Makassar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (9/5). Singo Edan menang telak 3-0 lewat gol Dalberto Luan, Gabriel Silva, dan Joel Vinicius.

Kemenangan ini sekaligus menjadi pelampiasan Arema FC setelah sebelumnya gagal meraih hasil maksimal dalam beberapa laga terakhir.

Sejak menit awal, kedua tim langsung bermain terbuka dan saling menekan. Namun, Arema berhasil membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-10 melalui eksekusi penalti Dalberto Luan.

Tertinggal satu gol, PSM mencoba bangkit dengan mengandalkan kecepatan Victor Dethan dan Rizky Eka di sektor sayap.

Sayangnya, sejumlah peluang yang didapat Juku Eja gagal dikonversi menjadi gol. Arema kemudian merespons dengan strategi serangan balik cepat yang beberapa kali merepotkan lini belakang tim tamu.

Memasuki babak kedua, permainan Arema semakin efektif. Kolaborasi antarlini dengan umpan-umpan cepat membuat PSM kesulitan mengembangkan permainan.

Gabriel Silva memperbesar keunggulan Arema FC menjadi 2-0 setelah mencetak gol pada menit ke-53.

Dominasi tuan rumah berlanjut ketika Joel Vinicius mencetak gol ketiga pada menit ke-69.

Unggul tiga gol membuat Arema bermain lebih tenang di sisa pertandingan. Sebaliknya, PSM kesulitan membongkar pertahanan rapat yang diterapkan Singo Edan hingga laga berakhir. (mcr12/jpnn)