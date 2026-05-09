Arema FC Vs PSM Makassar, Duel Panas demi Bertahan di Liga 1

Sabtu, 09 Mei 2026 – 12:07 WIB
Arsip Foto - Pesepak bola Bali United Thiimen Goppel (kiri) berusaha merebut bola dari pesepak bola PSM Makassar Victor Luiz (kanan) saat pertandingan Super League 2025/2026 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Senin (27/4/2026). Bali United mengalahkan PSM Makassar dengan skor 2-0. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/bar

jatim.jpnn.com, MALANG - PSM Makassar memburu kemenangan saat menghadapi Arema FC di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (9/5).

Tambahan tiga poin menjadi harga mati bagi Juku Eja untuk menjauh dari ancaman degradasi BRI Super League 2025/2026.

Caretaker pelatih PSM Ahmad Amiruddin mengakui timnya sedang pincang karena sejumlah pemain absen. Namun, kondisi itu tidak boleh menjadi alasan untuk menyerah.

"Banyak pemain yang tidak bisa tampil tetapi kondisi itu tidak menyurutkan semangat kami karena hasil pertandingan besok sangat mempengaruhi posisi di klasemen," kata Amiruddin dalam konferensi pers di Malang, Jumat (8/5).

Saat ini PSM Makassar berada di posisi ke-13 klasemen sementara dengan 34 poin. Mereka hanya unggul tujuh angka dari Persis Solo yang berada di zona degradasi.

Posisi PSM juga belum aman karena hanya terpaut dua poin dari Madura United dan selisih tiga angka dari Persijap Jepara.

Kekalahan dari Arema FC berpotensi membuat persaingan di papan bawah makin rumit. Karena itu, Amiruddin meminta seluruh pemain menganggap tiga laga tersisa sebagai partai final.

"Saya telah menekankan kepada pemain bahwa tidak ada yang bisa menolong kami selain diri kami sendiri. Hasil pertandingan itu lah yang menolong kami," katanya.

Sumber Antara
