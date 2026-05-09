Arema FC dalam Tekanan, Marcos Santos Minta Pemain Habis-habisan Lawan PSM Makassar

Sabtu, 09 Mei 2026 – 10:35 WIB
Pelatih Arema FC Marcos Santos memberikan keterangan saat sesi konferensi pers di Stadiona Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur setelah pertandingan melawan Persijap Jepara, Senin (2/2/2026). ANTARA/Ananto Pradana

jatim.jpnn.com - Pelatih Arema FC Marcos Santos meminta para pemain melunasi ‘utang kemenangan’ kepada Aremania dan Aremanita saat menghadapi PSM Makassar di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu.

Marcos menegaskan seluruh pemain wajib tampil habis-habisan demi mengakhiri tren buruk yang dialami Singo Edan.

"Pemain sudah tahu kalau punya utang dengan suporter sehingga harus melakukan yang terbaik dengan mendapatkan tiga poin," kata Marcos dalam konferensi pers di Malang, Jumat (8/5).

Jelang laga kontra PSM, Arema FC memang sedang berada dalam tekanan setelah gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir.

Sempat menahan imbang Persib Bandung tanpa gol, Arema kemudian tumbang saat menghadapi Persebaya Surabaya dan Persik Kediri.

Padahal, manajemen dan tim pelatih berharap Arema mampu menyapu bersih poin saat menghadapi sesama klub Jawa Timur tersebut.

Marcos menyebut hasil minor itu kini dijadikan motivasi oleh pemain untuk bangkit.

Dia mengklaim para pemain menunjukkan peningkatan intensitas latihan sepanjang sepekan terakhir.

Sumber Antara
