Persaingan Memanas, 8 Pemain Terbaik Berebut Poin di Domino HGI City Cup Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Turnamen Domino HGI City Cup memasuki pekan kedua dengan persaingan yang semakin sengit. Ajang yang digelar di Grand City Surabaya itu mulai memasuki fase kompetitif setelah para pemain bersaing ketat mengumpulkan poin menuju babak penentuan akhir pekan.

Sejak Rabu hingga Kamis, sebanyak 16 peserta mengikuti babak penyisihan. Dari jumlah tersebut, empat pemain terbaik berhasil lolos dan kembali bertanding pada Jumat untuk memperebutkan posisi terbaik hingga Sabtu sebelum memasuki babak final mingguan pada Minggu.

Hari ini, delapan pemain terbaik tampil maksimal demi mengamankan poin penting. Suasana pertandingan berlangsung tegang, tetapi tetap kompetitif.

Setiap pemain terlihat serius menyiapkan strategi untuk menghadapi babak krusial menuju penentuan juara mingguan.

Salah satu peserta yang lolos ke Top 4 Heri mengatakan permainan domino kini berkembang menjadi olahraga kompetitif yang membutuhkan strategi dan mental kuat.

“Domino itu menurut saya sudah seperti olahraga. Butuh strategi, fokus, dan mental yang kuat. Di pertandingan seperti ini, tekanannya tinggi. Jadi, bukan cuma soal skill, tetapi bagaimana kita tetap tenang dan konsisten,” ujar Heri, Sabtu (8/5).

Menurut dia, tekanan dalam pertandingan cukup tinggi sehingga pemain dituntut tetap tenang dan konsisten saat bermain.

Turnamen ini akan mencapai puncaknya pada Minggu untuk menentukan pemenang mingguan yang berhak melaju ke tahap berikutnya.