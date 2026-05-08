Gagal Promosi ke Liga 1, Persela Mulai Evaluasi Besar-besaran

Jumat, 08 Mei 2026 – 13:32 WIB
Foto arsip: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti memberikan keterangan kepada sejumlah pewarta saat konferensi pers di Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur. (ANTARA/Alimun Khakim)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Manajemen Persela Lamongan mulai melakukan evaluasi besar-besaran seusai gagal promosi ke BRI Super League atau Liga 1 musim depan.

Tim berjuluk Laskar Joko Tingkir itu menutup Pegadaian Championship 2025/2026 di posisi keenam klasemen akhir.

Pelatih Persela Bima Sakti mengatakan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari persiapan tim, komposisi pemain hingga penentuan pelatih untuk musim berikutnya.

“Kami juga sudah menyampaikan rekomendasi pemain yang dipertahankan maupun tidak, tetapi semuanya tergantung siapa pelatih berikutnya,” ujar Bima Sakti, Kamis (7/5).

Meski gagal membawa Persela promosi, Bima mengaku tetap bangga dengan perjuangan tim sepanjang musim.

Menurut dia, capaian finis di posisi keenam tetap layak disyukuri melihat kondisi Persela pada awal kompetisi.

“Dengan kondisi di awal musim hingga akhirnya bisa finis di posisi enam, saya tetap bersyukur dan berharap Persela ke depan bisa lebih baik lagi siapapun pelatihnya,” katanya.

Bima berharap manajemen dapat melakukan persiapan lebih matang sejak awal musim agar target promosi ke Liga 1 bisa terwujud.

Persela Lamongan mulai melakukan evaluasi tim setelah gagal promosi ke Liga 1 dan finis di posisi keenam Pegadaian Championship 2025/2026.
Sumber Antara
