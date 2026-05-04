Persik Bungkam Arema 3-2, Marcos Reina Torres Kian Percaya Diri

jatim.jpnn.com, GRESIK - Persik Kediri kian percaya diri setelah menaklukkan Arema FC dengan skor 3-2 pada pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026.

Kemenangan yang diraih di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Minggu (3/5) itu menjadi modal penting bagi Macan Putih untuk mengamankan posisi di klasemen.

Pelatih Persik Marcos Reina Torres menyebut tiga poin tersebut sangat krusial bagi timnya.

"Kami sangat bahagia karena ini tiga poin yang sangat kami butuhkan dan kami layak mendapatkannya. Kemenangan ini kami dedikasikan untuk masyarakat Kediri," ujar Marcos seusai pertandingan.

Marcos menilai anak asuhnya tampil impresif, terutama di babak pertama. Permainan berjalan sesuai dengan skema yang disiapkan tim pelatih.

"Babak pertama sangat luar biasa, baik saat bertahan maupun saat menguasai bola. Itu adalah referensi yang sangat baik tentang bagaimana kami ingin bermain sebagai tim," katanya.

Persik juga dinilai mampu beradaptasi saat Arema mengubah strategi permainan sehingga tetap bisa mengontrol jalannya laga.

Namun, pada babak kedua, tekanan meningkat setelah Arema FC menambah kekuatan di lini depan.