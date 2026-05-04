Persik Kediri Bungkam Arema FC 3-2, Laga Panas hingga Injury Time

Senin, 04 Mei 2026 – 07:00 WIB
Pesepakbola Persik Kediri Telmo Castanheira (kiri) melakukan selebrasi bersama rekannya Bayu Otto (kanan) usai mencetak gol ke gawang Arema FC saat pertandingan pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Minggu (3/5/2026). ANTARA/Rizal Hanafi.

jatim.jpnn.com, GRESIK - Persik Kediri sukses menaklukkan rivalnya Arema FC dengan skor tipis 3-2 pada pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Minggu (3/5) sore.

Persik sempat unggul jauh sebelum akhirnya ditekan di akhir laga. Tiga gol Persik dicetak Ernesto Gomez pada menit ke-8 dan 47 serta gol Telmo Castanheira pada menit ke-28.

Adapun dua gol Arema dicetak Dalberto pada menit ke-86 dan Walisson Maia pada menit ke-90+5.

Persik langsung tancap gas sejak awal. Gol pembuka lahir pada menit ke-8 lewat sepakan Ernesto Gomez memanfaatkan umpan Jose Enrique Rodriguez.

Dominasi tuan rumah berlanjut dengan sejumlah peluang berbahaya. Persik menggandakan keunggulan pada menit ke-28 melalui Telmo Castanheira yang memanfaatkan kesalahan lini belakang Arema.

Menjelang akhir babak pertama, Ernesto kembali mencetak gol pada menit ke-47 lewat aksi individu. Skor 3-0 menutup paruh pertama.

Memasuki babak kedua, Arema FC bangkit. Tim tamu tampil lebih agresif dan terus menekan pertahanan Persik.

Setelah berkali-kali gagal, Arema akhirnya memperkecil skor pada menit ke-86 melalui Dalberto. Tekanan berlanjut hingga injury time.

Sumber Antara
