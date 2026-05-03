Meski Aman, Persela Tetap Kejar Kemenangan di Laga Penutup

Minggu, 03 Mei 2026 – 15:03 WIB
Foto Arsip : Pelatih Bima Sakti (tengah) bersama ofisial memompa semangat pemain Persela Lamongan saat melakukan yel-yel sebelum pertandingan di Stadion Surajaya, Lamongan, Jawa Timur. (ANTARA/HO-Tim Persela)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti menegaskan timnya tetap memburu kemenangan pada laga terakhir Pegadaian Championship 2025-2026.

Persela dijadwalkan menghadapi Tornado Kendal FC di Stadion Sriwedari, Minggu (3/5).

“Kami akan tetap memberikan yang terbaik karena pertandingan terakhir pasti kami juga punya ambisi untuk bisa menutup kompetisi dengan kemenangan,” ujar Bima Sakti, Sabtu (2/5).

Dia mengungkapkan kemungkinan melakukan rotasi pemain karena beberapa pemain terkena akumulasi kartu.

Meski begitu, Bima menegaskan hasil laga tidak akan memengaruhi posisi Persela di klasemen.

“Walaupun apa pun hasilnya nanti tidak mempengaruhi posisi kami di klasemen, kami tetap ingin memberikan yang terbaik,” katanya.

Pada laga sebelumnya, Persela bermain imbang 1-1 melawan Barito Putera di Stadion Surajaya.

Hasil itu membuat Laskar Joko Tingkir mengoleksi 41 poin dan bertahan di peringkat lima klasemen sementara.

Sumber Antara
