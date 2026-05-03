Selebrasi Unik Milos Raickovic Ternyata Punya Makna Mendalam

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gelandang Persebaya Surabaya Milos Raickovic akhirnya mengungkap makna di balik selebrasi menunjuk pergelangan tangan saat menang 4-0 atas PSBS Biak. Menurut dia, selebrasi tersebut punya pesan mendalam.

"Waktu akan menunjukkan kualitasmu. Ini bukan hanya soal sepak bola, tetapi soal kehidupan," ujar Raickovic seusai laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu.

Dalam pertandingan itu, Raickovic mencetak dua gol sekaligus dinobatkan sebagai pemain terbaik. Namun, dia menegaskan pencapaian individu bukan hal utama.

"Saya tentu senang dengan dua gol hari ini. Tapi seperti yang saya katakan, hal terpenting adalah clean sheet ketiga berturut-turut dan kemenangan ketiga berturut-turut," ucapnya.

Raickovic mengakui laga tidak berjalan mudah, terutama di babak pertama saat Persebaya kesulitan memaksimalkan peluang. Dia bahkan memuji penampilan kiper PSBS yang tampil solid.

"Sebelum laga, kami tahu pertandingan ini tidak akan mudah. Di babak pertama kami punya banyak peluang dan kiper mereka sangat bagus," tuturnya.

Situasi berubah setelah gol pembuka tercipta di babak kedua melalui tendangan jarak jauh dirinya.

"Ketika kami mencetak gol, permainan menjadi jauh lebih mudah," tuturnya.