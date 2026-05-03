JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Pelatih PSBS Blak-blakan Usai Dibantai Persebaya 0-4

Pelatih PSBS Blak-blakan Usai Dibantai Persebaya 0-4

Minggu, 03 Mei 2026 – 12:37 WIB
Pelatih PSBS Blak-blakan Usai Dibantai Persebaya 0-4 - JPNN.com Jatim
Pesepakbola PSBS Biak Heri Susanto (tengah) terjungkal saat berebut bola dengan pemain Persebaya Surabaya Bruno Moreira (kanan) saat pertandingan pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026, di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu (2/5/2026). ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih caretaker PSBS Biak Kahudi Wahyu Widodo mengakui timnya bermasalah dalam transisi negatif saat kalah telak 0-4 dari Persebaya Surabaya. Menurut dia, faktor fisik menjadi penyebab utama.

"Secara taktikal kami bermasalah di transisi negatif dan itu salah satunya dipengaruhi faktor fisik. Kualitas fisik pemain Persebaya memang terlihat berada di atas kami," ujar Kahudi seusai laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5).

Meski kalah telak, Kahudi tetap mengapresiasi perjuangan para pemainnya.

Baca Juga:

Dia menilai tim berjuluk Badai Pasifik itu tetap menunjukkan disiplin dan semangat juang hingga akhir pertandingan.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pemain saya. Semua tahu kondisi kami seperti apa, tetapi sampai terakhir mereka tetap berjuang," ucapnya.

Kahudi mengungkapkan sempat melakukan perubahan strategi di babak kedua, termasuk menerapkan skema tiga bek serta menekan dari sisi sayap. Namun, strategi tersebut tidak berjalan maksimal.

Baca Juga:

"Strategi itu sebetulnya cukup efektif, tetapi sekali lagi faktornya adalah faktor fisik," kata dia.

Dia pun memberikan selamat kepada Persebaya yang dinilai tampil sabar dan efektif memanfaatkan peluang.

Pelatih PSBS Biak mengakui faktor fisik menjadi penyebab kekalahan 0-4 dari Persebaya Surabaya.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   PSBS Biak Persebaya persebaya vs psbs biak Kahudi Wahyu Widodo Liga 1 Indonesia berita liga 1 BRI Super League

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU