Pelatih PSBS Blak-blakan Usai Dibantai Persebaya 0-4

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih caretaker PSBS Biak Kahudi Wahyu Widodo mengakui timnya bermasalah dalam transisi negatif saat kalah telak 0-4 dari Persebaya Surabaya. Menurut dia, faktor fisik menjadi penyebab utama.

"Secara taktikal kami bermasalah di transisi negatif dan itu salah satunya dipengaruhi faktor fisik. Kualitas fisik pemain Persebaya memang terlihat berada di atas kami," ujar Kahudi seusai laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5).

Meski kalah telak, Kahudi tetap mengapresiasi perjuangan para pemainnya.

Dia menilai tim berjuluk Badai Pasifik itu tetap menunjukkan disiplin dan semangat juang hingga akhir pertandingan.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada pemain saya. Semua tahu kondisi kami seperti apa, tetapi sampai terakhir mereka tetap berjuang," ucapnya.

Kahudi mengungkapkan sempat melakukan perubahan strategi di babak kedua, termasuk menerapkan skema tiga bek serta menekan dari sisi sayap. Namun, strategi tersebut tidak berjalan maksimal.

"Strategi itu sebetulnya cukup efektif, tetapi sekali lagi faktornya adalah faktor fisik," kata dia.

Dia pun memberikan selamat kepada Persebaya yang dinilai tampil sabar dan efektif memanfaatkan peluang.