Babak Kedua Jadi Pembeda, Ini Kata Tavares soal Kemenangan Persebaya

Minggu, 03 Mei 2026 – 12:07 WIB
Pesepakbola Persebaya Surabaya Francisco Rivera melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang PSBS Biak saat pertandingan pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu (2/5/2026). ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares membongkar kunci kemenangan telak 4-0 atas PSBS Biak. Menurut dia, perubahan tempo permainan di babak kedua menjadi faktor utama.

"Kami memindahkan bola lebih cepat di babak kedua, juga dengan adanya pergantian pemain karena pemain yang masuk memiliki karakteristik berbeda," ujar Tavares seusai laga di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5).

Tavares mengakui pada babak pertama timnya bermain terlalu lambat dan mudah dibaca lawan.

Karena itu, saat turun minum, dia meminta pemain meningkatkan intensitas dan mempertahankan hal positif yang sudah dilakukan.

"Di babak kedua kami menunjukkan intensitas lebih. Sangat penting bagi kami mencetak gol pertama dan kedua. Setelah gol kedua, peluang datang berkali-kali," ucapnya.

Meski menang telak, Tavares menilai laga tidak berjalan mudah.

PSBS sempat merepotkan lewat transisi cepat dan situasi bola mati di babak pertama.

Kemenangan ini sekaligus memperpanjang tren positif Bajol Ijo yang kini mencatat tiga kemenangan beruntun.

Sumber Antara
