Empat Gol Tanpa Balas! Persebaya Permalukan PSBS Biak 4-0 di GBT

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya tampil perkasa saat menjamu PSBS Biak di di Stadion Gelora Bung Tomo, Sabtu (2/5).

Tim berjuluk Bajol Ijo itu menang telak 4-0 pada pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026.

Empat gol kemenangan Persebaya dicetak Milos Raickovic pada menit ke 53 dan 66 serta dua gol Francisco Rivera pada menit ke 75 dan 81.

Sejak awal laga, Persebaya langsung menguasai permainan dengan skema umpan pendek.

Sejumlah peluang sempat tercipta melalui Milos, Gali Freitas, Mihailo Perovic, hingga Toni Firmansyah. Namun, penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum.

PSBS Biak bukan tanpa perlawanan. Peluang emas sempat didapat melalui Hassan Nader pada menit ke-30, tetapi kiper Persebaya Andhika Ramadhani tampil sigap mengamankan gawang.

Memasuki babak kedua, tekanan Persebaya akhirnya berbuah hasil.

Milos membuka keunggulan pada menit ke-53 lewat tendangan keras dari luar kotak penalti usai menerima umpan Bruno Moreira.