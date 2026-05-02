Jelang Lawan Arema FC, Persik Fokus Recovery dan Siapkan Strategi

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mulai menyiapkan strategi menghadapi Arema FC dalam lanjutan BRI Super League 2025/2026.

Jelang laga pekan ke-31 di Stadion Gelora Joko Samudro, Minggu (3/5), Persik lebih dulu fokus pada pemulihan kondisi pemain.

"Pemain inti kemarin fokus recovery. Hari ini kami juga melakukan recovery, tetapi kami mulai menyiapkan game plan untuk pertandingan," ujar Torres usai latihan di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat.

Menurut dia, kondisi pemain belum sepenuhnya pulih setelah pertandingan sebelumnya saat Persik kalah 0-1 dari Borneo FC.

Karena itu, sesi latihan belum dilakukan dengan intensitas tinggi dan lebih banyak diisi pemulihan serta analisis permainan lawan melalui video.

"Kami mencoba memahami apa yang akan dilakukan dalam pertandingan nanti," katanya.

Persik dijadwalkan bertolak ke Gresik untuk melanjutkan persiapan. Laga kontra Arema FC terpaksa dipindahkan ke Gresik karena tidak mendapat izin keramaian di Stadion Brawijaya.

Meski digelar di luar kandang, dukungan suporter Persik dipastikan tetap mengalir. Torres mengapresiasi kehadiran fan yang memberikan motivasi tambahan bagi pemain.