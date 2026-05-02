Menang Besar, Persebaya Justru Dihantui Ancaman PSBS Biak

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares mewaspadai potensi kebangkitan PSBS Biak saat kedua tim bentrok pada pekan ke-31 BRI Super League 2025/2026.

“Ini pertandingan yang berbahaya karena kami baru saja meraih kemenangan bagus, sedangkan lawan datang dengan hasil buruk. Namun, mereka tetap tim yang bagus dan memiliki peluang-peluang yang oke,” ujar Tavares dalam konferensi pers di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat (1/5).

Menurut dia, kemenangan telak 4-0 atas Arema FC pada laga sebelumnya tidak boleh membuat tim terlena, apalagi waktu persiapan yang minim membuat kondisi pemain belum sepenuhnya ideal.

“Kemarin kami melakukan pemulihan dan hari ini tidak ada latihan resmi. Jadi, sampai besok pagi kami baru akan memutuskan siapa pemain yang berada dalam kondisi lebih baik,” ucapnya.

Tavares menegaskan posisi PSBS Biak di dasar klasemen bukan jaminan laga akan mudah. Dia menilai lawan justru berpotensi tampil tanpa beban dan bisa menyulitkan sepanjang pertandingan.

“Mereka tidak akan merasa rugi apa pun dan akan bermain tanpa tekanan. Kami tidak boleh lengah karena apa yang kami lakukan sebelumnya tidak akan membantu di pertandingan besok,” ujarnya.

Baca Juga: Persebaya Protes Wasit dan VAR Usai Kalah dari Madura United

Tim pelatih, lanjut dia, sudah mengantisipasi gaya bermain PSBS yang cenderung bertahan dengan blok rendah serta mengandalkan serangan balik cepat.

Karena itu, dia berharap dukungan penuh suporter untuk membantu tim meraih hasil maksimal.