Antusiasme Tinggi, Campus League Jadi Motor Baru Basket Kampus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kompetisi Campus League Basketball Regional Surabaya mendapat respons positif dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur.

CEO Campus League Ryan Gozali menyebut pelaksanaan regional Surabaya berjalan lancar dengan antusiasme tinggi dari mahasiswa dan tim peserta.

Sejak dimulai pada 22 April 2026, sebanyak 16 tim putra dan 8 tim putri dari 17 perguruan tinggi ambil bagian dalam ajang tersebut.

Menurut Ryan, perbedaan kualitas antar tim menjadi dinamika yang wajar dalam sebuah kompetisi. Namun, kondisi itu justru menjadi tantangan untuk mendorong peningkatan pembinaan dan kualitas basket kampus ke depan.

“Kami berharap Campus League bisa memicu pergerakan baru dalam ekosistem olahraga kampus,” ujar Ryan, Rabu (29/4) malam.

Dia menilai peta kekuatan basket kampus di Jawa Timur sempat berubah akibat vakumnya kompetisi dalam beberapa waktu terakhir.

“Secara tradisional ada Universitas Surabaya dan Universitas Airlangga yang kuat, tetapi karena sempat ada kekosongan kompetisi, peta kekuatan jadi berubah,” jelasnya.

Karena itu, Campus League diharapkan menjadi stimulus untuk menghidupkan kembali ekosistem basket, tidak hanya di Surabaya, tetapi juga secara nasional.