Persik Kediri Tumbang di Kandang, Gol Koldo Obieta Bawa Borneo FC ke Puncak

Kamis, 30 April 2026 – 08:33 WIB
Pemain Persik Kediri saat melawan tim tamu, Borneo FC pada lanjutan kompetisi Super League 2025/2026 di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (29/4/2026) petang. Persik takluk dengan skor 0-1. ANTARA/ HO-Persik Kediri

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri harus menelan kekalahan tipis saat menjamu Borneo FC pada lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Brawijaya, Kediri, Rabu (29/4). Tim berjuluk Macan Putih itu tumbang dengan skor 0-1.

Satu-satunya gol dalam laga tersebut dicetak Koldo Obieta pada menit ke-55, memanfaatkan assist Mariano Peralta.

Sejak awal pertandingan, Persik tampil agresif dan berani meladeni permainan tim tamu. Sejumlah peluang sempat tercipta, namun tak satu pun mampu dikonversi menjadi gol.

Sebaliknya, Borneo FC justru mampu memaksimalkan peluang yang didapat. Gol Obieta menjadi pembeda dalam laga yang berlangsung ketat tersebut.

Kekalahan ini membuat Persik tertahan di peringkat ke-12 dengan 33 poin, sedangkan Borneo FC naik ke puncak klasemen sementara dengan koleksi 69 poin.

Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina Torres, menilai timnya tampil lebih baik dibanding lawan.

"Para pemain bermain sangat bagus di semua aspek dan dan kami juga jelas lebih kuat. Tapi inilah sepak bola, kita perlu mencetak satu gol. Borneo mencetak satu gol yang sebenarnya mereka tidak seharusnya dapat," ujar Marcos.

Senada, pemain Persik Bayu Otto menyebut timnya menguasai jalannya pertandingan, namun gagal memanfaatkan peluang.

Sumber Antara
TAGS   Persik vs Borneo FC hasil pertandingan BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1 kaido obieta Persik Kediri Borneo FC

BERITA TERKAIT

