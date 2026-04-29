Persik Kediri Matangkan Strategi Lawan Borneo FC di Stadion Brawijaya

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri mematangkan strategi menghadapi laga berat melawan Borneo FC. Pertandingan lanjutan BRI Super League 2025/2026 itu akan digelar di Stadion Brawijaya, Kediri, Rabu (29/4) sore.

Pelatih Persik, Marcos Reina Torres mengatakan persiapan tim kali ini jauh lebih baik dibanding pekan sebelumnya.

“Persiapannya bagus dan lebih baik dari minggu lalu. Sekarang persiapannya bagus dan kami fokus pada Borneo,” kata Marcos, Selasa (28/4).

Dia mengakui Borneo FC merupakan tim kuat, baik secara kolektif maupun individu. Meski begitu, Marcos tetap optimistis timnya mampu meraih kemenangan di kandang sendiri.

“Mereka tim yang bagus, tetapi kami selalu siap dan percaya bahwa kami akan menang,” ujarnya.

Menurut dia, setiap laga sisa musim ini sangat krusial bagi Persik.

“Untuk kami, setiap pertandingan seperti final. Kami tidak peduli mereka ada di posisi mana. Sekarang kami perlu mendapatkan tiga poin,” kata dia.

Marcos juga memastikan seluruh pemain sudah memahami strategi yang disiapkan tim pelatih.