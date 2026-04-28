Hujan Poin! Ubaya Hancurkan Lawan, Melaju Mulus ke Final Campus League
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persaingan panas mewarnai Kompetisi Basket Campus League musim perdana Regional Surabaya di GOR Basket Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Selasa (28/4).
Kompetisi itu diikuti 17 perguruan tinggi dengan total 16 tim putra dan 8 tim putri.
Hasil semifinal memastikan dua wakil Universitas Surabaya (Ubaya) melaju ke partai final, baik dari sektor putra maupun putri.
Di sektor putri, Ubaya tampil perkasa usai menghancurkan Universitas Brawijaya (UB) dengan skor telak 105-19.
Sejak awal laga, Ubaya langsung menekan dan unggul jauh hingga menutup paruh pertama dengan 47-14.
Selepas jeda, dominasi Ubaya tak terbendung. UB kesulitan menembus pertahanan rapat, sedangkan Ubaya terus menjaga intensitas hingga memastikan tiket final.
Pelatih Ubaya Wellyanto Pribadi mengaku belum sepenuhnya puas dengan performa timnya meski menang besar.
