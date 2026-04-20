JPNN.com

Kurniawan Buka Suara Seusai Timnas Gagal di Piala AFF U-17, Fokus ke Piala Asia

Senin, 20 April 2026 – 11:06 WIB
Pesepakbola Timnas Vietnam U-17 Tran Hoang Viet (kedua kiri) berusaha menghibur pemain Indonesia Zidane Raditya Chandra (kiri) setelah gagal lolos ke semifinal saat pertandingan terakhir Grup A Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (19/4/2026) malam. ANTARA/Umarul Faruq

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto langsung mengalihkan fokus ke ajang berikutnya seusai gagal di Piala AFF U-17 2026. Hasil imbang 0-0 melawan Timnas Vietnam U-17 di laga terakhir Grup A memastikan langkah Garuda Muda terhenti.

Kurniawan mengakui hasil tersebut menjadi bahan evaluasi penting jelang Piala Asia U-17.

“Kami menyiapkan game plan bertahan dan counter attack, tatapi saat melakukan serangan balik, hasilnya belum maksimal dan ini menjadi catatan sebelum kami bertanding di Piala Asia,” ujar Kurniawan.

Baca Juga:

Dia menilai para pemain sudah menjalankan strategi dengan cukup baik, terutama dalam bertahan. Menurutnya, pendekatan defensif dipilih karena Vietnam tampil agresif pada dua laga sebelumnya.

Namun, Kurniawan menegaskan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam transisi dari bertahan ke menyerang.

“Ketika kami bermain dengan lima pemain di belakang, dukungan ke depan memang lebih sedikit. Jadi kami harus memaksimalkan counter attack,” ucapnya.

Baca Juga:

Menanggapi kritik soal permainan yang dinilai kurang terbuka, Kurniawan menegaskan strategi tersebut merupakan bagian dari persiapan jangka panjang.

“Kami memang sengaja bermain defend counter. Kami tunggu mereka di area sendiri dan berharap bisa melakukan serangan balik,” tuturnya.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Timnas Indonesia garuda muda Kurniawan Dwi Yulianto Piala AFF U-17

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU