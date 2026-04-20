Ditahan Vietnam 0-0, Timnas Indonesia Gagal ke Semifinal Piala AFF U-17

Senin, 20 April 2026 – 06:00 WIB
Pesepakbola Timnas Indonesia U-17 Dava Yunna (tengah) berusaha merebut bola dari pemain Vietnam saat pertandingan babak penyisihan Grup A Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (19/4/2026) malam. ANTARA/Umarul Faruq

jatim.jpnn.com, GRESIK - Langkah Timnas Indonesia U-17 terhenti di fase grup Piala AFF U-17 2026. Garuda Muda gagal melaju ke semifinal setelah ditahan imbang Timnas Vietnam U-17 0-0 pada laga terakhir Grup A.

Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Minggu malam. Sejak awal laga, Vietnam tampil disiplin dengan garis pertahanan rendah dan mengandalkan serangan balik cepat.

Peluang pertama datang dari Nguyen Van Duong pada menit ke-4, tetapi bola masih melambung. Tak lama berselang, Vietnam kembali mengancam melalui Nguyen Ngoc Anh Hao. Namun, kiper Indonesia Abdillah Ishak tampil sigap.

Tim asuhan Kurniawan Dwi Yulianto mencoba keluar dari tekanan, tetapi kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Skor 0-0 bertahan hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, Indonesia tampil lebih agresif. Peres Awkila sempat mengancam lewat tembakan jarak jauh, tetapi belum tepat sasaran.

Vietnam membalas melalui skema serangan balik. Namun, lagi-lagi Abdillah Ishak tampil solid di bawah mistar.

Laga berjalan terbuka dengan jual beli serangan. Girly Andrade juga sempat mencoba peruntungan, tetapi bola masih melambung.

Peluang emas Indonesia hadir pada menit ke-80. Lemparan jauh Farik Rizki disambut sundulan Pandu Aryo. Namun, kiper Vietnam Ly Xuan Hoa masih mampu menggagalkan peluang tersebut.

Sumber Antara
