Persik Kediri Akhiri Tren Buruk, Bungkam Persita Lewat Gol Tunggal

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri akhirnya bangkit. Macan Putih menundukkan Persita Tangerang dengan skor tipis 1-0 dalam lanjutan BRI Super League 2025/2026 di Stadion Brawijaya, Kediri, Minggu (19/4) petang.

Gol tunggal kemenangan Persik dicetak Jon Toral pada menit ke-21. Gol itu berawal dari umpan silang Muhamad Firli yang disambut sundulan Toral.

Sejak awal laga, Persik tampil agresif. Tekanan demi tekanan membuat tim tamu kesulitan mengembangkan permainan. Tertinggal satu gol, Persita Tangerang mencoba bangkit.

Beberapa peluang sempat tercipta, tetapi lini belakang Persik tampil disiplin dan mampu meredam serangan. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai.

Memasuki babak kedua, tempo pertandingan meningkat. Namun, tak ada gol tambahan hingga peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini membawa Persik naik ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan koleksi 33 poin.

Pelatih Persik, Marcos Reina Torres, mengaku puas dengan performa anak asuhnya.

“Clean sheet tentu hal yang bagus, tetapi hari ini yang paling penting adalah kemenangan. Kami benar-benar membutuhkan tiga poin. Saya merasa tim pantas mendapatkan lebih banyak pada laga-laga sebelumnya,” ujar Marcos.

Marcos menilai timnya tampil solid dan mampu menjalankan rencana permainan dengan baik.