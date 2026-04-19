JPNN.com

Resmi Digelar di Surabaya, Apex Padel League 2026 Hadir dengan Format Kompetisi Sengit

Minggu, 19 April 2026 – 12:07 WIB
PBPI Jatim gelar Apex Padel League 2026 di Surabaya. Liga ini hadir dengan sistem promosi-degradasi pertama di Indonesia. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Olahraga padel makin menggeliat di Surabaya. Kini, kompetisi bergengsi hadir untuk menjaring bibit atlet muda.

Perkumpulan Besar Padel Indonesia Jawa Timur (PBPI Jatim) resmi menggelar Bank Jatim Apex Padel League 2026 Season 1. Liga ini dibuka Sabtu (18/4) di El Grande Padel Club.

Ketua PBPI Jatim Rudie Riesdianto mengatakan kompetisi ini hadir dengan format baru yang belum pernah diterapkan di Indonesia, yaknicsistem liga berjenjang dengan mekanisme promosi dan degradasi antardivisi.

“Format ini dirancang untuk menciptakan ekosistem padel yang hidup dan kompetitif sepanjang tahun,” ujar Rudie.

Menurut dia, liga ini bukan sekadar ajang pertandingan, tetapi juga wadah membangun komunitas padel di Jawa Timur, khususnya Surabaya.

Dengan sistem tersebut, setiap pertandingan memiliki arti penting, baik untuk tim yang ingin naik kasta maupun bertahan.

Liga ini terbagi dalam dua divisi. Liga 1 diisi klub-klub padel papan atas di Surabaya, sementara Liga 2 terbuka untuk komunitas.

Di akhir musim, tim terbaik Liga 2 berpeluang promosi ke Liga 1. Sebaliknya, tim terbawah Liga 1 akan terdegradasi.

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Apex Padel League PBPI Jatim padel club liga padel indonesia koni jatim

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU