Arema FC Bungkam Persis 2-0, Marcos Santos Bongkar Kunci Kemenangan Singo Edan

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC tampil garang saat menjamu Persis Solo. Singo Edan menang meyakinkan 2-0 pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu.

Pelatih Arema FC Marcos Santos tak ragu melayangkan pujian kepada anak asuhnya. Menurut dia, kemenangan tersebut tak lepas dari kerja keras para pemain di lapangan.

"Pertandingan ini sulit, kami bisa menang karena kerja keras pemain. Saya memberikan apresiasi terhadap mereka semua," ujar Marcos dalam jumpa pers seusai laga.

Pelatih asal Brasil itu menilai seluruh lini tampil solid. Pemain bertahan tak hanya fokus menghalau serangan, tetapi juga aktif membantu membangun serangan.

Sebaliknya, lini depan juga disiplin turun membantu pertahanan dan merebut bola sebelum melancarkan serangan balik.

"Setiap pertandingan saya selalu melihat siapa yang siap bermain dan dari situ lah mereka bisa membawa tim ini sukses memenangkan pertandingan," katanya.

Marcos juga memberikan kredit khusus kepada Gabriel Silva yang menjadi bintang lapangan lewat dua golnya.

"Supaya kami akan lebih siap," ucapnya.