Gabriel Silva Borong 2 Gol, Arema Tumbangkan Persis 2-0

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC meraih kemenangan penting usai menundukkan Persis Solo dengan skor 2-0 pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026, Sabtu (18/4).

Laga yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan menjadi panggung bagi Gabriel Silva yang mencetak dua gol (dwigol).

Sejak awal laga, Arema langsung tampil agresif melalui sektor sayap dengan mengandalkan kecepatan Silva.

Gol pembuka lahir pada menit ke-16. Silva memanfaatkan bola pantul hasil umpan Joel Vinicius untuk menjebol gawang Persis.

Keunggulan tersebut membuat permainan Arema makin percaya diri.

Memasuki babak kedua, tekanan tuan rumah terus berlanjut. Pada menit ke-52, Silva kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memaksimalkan umpan Gustavo Franca.

Gol tersebut sekaligus memastikan kemenangan Arema 2-0.

Sepanjang pertandingan, lini pertahanan Arema tampil disiplin dan minim kesalahan, sehingga Persis kesulitan menciptakan peluang berbahaya.