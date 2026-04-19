JPNN.com

Gabriel Silva Borong 2 Gol, Arema Tumbangkan Persis 2-0

Minggu, 19 April 2026 – 09:34 WIB
Pesepak bola Arema FC Gabriel Siva Costa (tengah) berselebrasi bersama rekannya Matheus Blade (kiri) usai mencetak gol ke gawang Persis Solo dalam pertandingan BRI Super League di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (18/4/2026). Arema membungkam Persis Solo dengan skor 2-0. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/wsj.

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC meraih kemenangan penting usai menundukkan Persis Solo dengan skor 2-0 pada pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026, Sabtu (18/4).

Laga yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan menjadi panggung bagi Gabriel Silva yang mencetak dua gol (dwigol).

Sejak awal laga, Arema langsung tampil agresif melalui sektor sayap dengan mengandalkan kecepatan Silva.

Baca Juga:

Gol pembuka lahir pada menit ke-16. Silva memanfaatkan bola pantul hasil umpan Joel Vinicius untuk menjebol gawang Persis.

Keunggulan tersebut membuat permainan Arema makin percaya diri.

Memasuki babak kedua, tekanan tuan rumah terus berlanjut. Pada menit ke-52, Silva kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah memaksimalkan umpan Gustavo Franca.

Baca Juga:

Gol tersebut sekaligus memastikan kemenangan Arema 2-0.

Sepanjang pertandingan, lini pertahanan Arema tampil disiplin dan minim kesalahan, sehingga Persis kesulitan menciptakan peluang berbahaya.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Arema FC vs Persis arema fc hasil pertandingan BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU