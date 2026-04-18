Riski Utomo Menggila! Persela Hancurkan Persipal 7-1

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan pesta gol saat merayakan ulang tahun ke-59. Tim berjuluk Laskar Joko Tingkir itu membantai Persipal Palu dengan skor telak 7-1 dalam lanjutan Pegadaian Championship di Stadion Surajaya, Lamongan, Sabtu (18/4).

Pelatih Persela Bima Sakti menyebut kemenangan besar ini sebagai kado spesial untuk klub dan suporter.

“Alhamdulillah kami bisa memenangkan pertandingan hari ini dengan jumlah gol yang banyak. Ini sebagai kado untuk ulang tahun ke-59 Persela dan seluruh suporter LA Mania serta Curva Boys,” ujar Bima.

Bima mengakui timnya sempat tampil kurang maksimal di babak pertama. Namun, permainan berubah drastis setelah turun minum.

“Meski di babak pertama kami agak terburu-buru dan banyak kehilangan bola, di babak kedua kami bisa memperbaiki dan lebih mendominasi,” katanya.

Sorotan utama tertuju pada striker muda, Riski Utomo, yang mencetak empat gol. Empat gol tersebut masing-masing tercipta pada menit ke-16, 49, 61, dan 84.

Tiga gol lainnya dicetak Titan Agung Bagus Fawwaz (25), Hendro Siswanto (40), dan Muhammad Affani Ubaidillah. Sementara itu, Persipal hanya mampu membalas satu gol melalui Riku Ichimura pada menit ke-30.

Bima juga mengapresiasi kontribusi pemain muda putra daerah.