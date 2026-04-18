Domino Kini Jadi Olahraga Pikiran, Turnamen Besar Digelar dengan 1.500 Peserta

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Surabaya Domino Tournament 2026 menghadirkan hingga 768 pasangan atau lebih dari 1.500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Ajang yang berlangsung di Grand City Convention Hall pada 18–19 April 2026 itu diselenggarakan oleh Higgs Games Island (HGI) bersama Persatuan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Ratusan meja pertandingan dipenuhi pemain yang bertanding secara simultan.

Setiap laga menuntut konsentrasi tinggi, kemampuan membaca pola lawan, serta pengambilan keputusan cepat dalam tekanan.

Fenomena ini menegaskan bahwa domino kini tidak lagi sekadar permainan rekreatif, melainkan telah berkembang menjadi olahraga berbasis strategi dan analisis.

Perwakilan HGI Ray menyebut tingginya antusiasme peserta menjadi indikator kuat perkembangan domino di Indonesia.

“Kami melihat domino berkembang menjadi lebih dari sekadar permainan. Turnamen ini mendorong kemampuan berpikir strategis, fokus, dan sportivitas,” ujar Ray, Sabtu (18/4).