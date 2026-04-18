Rivera Ungkap Suasana Ruang Ganti Setelah Kekalahan dari Madura United

Sabtu, 18 April 2026 – 16:10 WIB
Pesepak bola Persebaya Surabaya Bruno Pereira (bawah) berbaring usai kalah melawan Madura United pada pertandingan BRI Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/4/2026). ANTARA/Rizal Hanafi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kekalahan 1-2 dari Madura United meninggalkan luka di ruang ganti Persebaya Surabaya.

Kapten Persebaya Francisco Rivera mengungkapkan seluruh pemain dan staf diliputi kekecewaan usai laga pekan ke-28 BRI Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Jumat malam.

“Percayalah, saat di ruang ganti, semua sangat kecewa. Pemain dan staf sedih karena kami kalah,” kata Rivera.

Menurut dia, Persebaya sebenarnya mampu mengontrol jalannya pertandingan dan menjalankan strategi yang telah disiapkan.

Namun, kegagalan memaksimalkan peluang menjadi gol menjadi faktor utama kekalahan.

“Kami menciptakan banyak peluang, tetapi tidak bisa mencetak gol,” ujarnya.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menyampaikan permintaan maaf kepada suporter Bonek dan Bonita.

Dia mengaku kecewa dengan hasil pertandingan, terlebih laga digelar di kandang sendiri.

Sumber Antara
