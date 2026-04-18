JPNN.com

JPNN.com Jatim Olahraga Lawan Arema FC, Persis Solo Pertaruhkan Nasib di Zona Degradasi

Lawan Arema FC, Persis Solo Pertaruhkan Nasib di Zona Degradasi

Sabtu, 18 April 2026 – 11:06 WIB
Lawan Arema FC, Persis Solo Pertaruhkan Nasib di Zona Degradasi - JPNN.com Jatim
Pesepak bola Persis Solo Miroslav Maricic (kanan) berselebrasi bersama rekannya Dejan Tumbas (kiri) usai mencetak gol ke gawang Semen Padang pada pertandingan BRI Super League 2025-2026 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (12/4/2026). Persis Solo menang atas Semen Padang dengan skor 2-1. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/nym.

jatim.jpnn.com, MALANG - Laga melawan Arema FC menjadi penentuan nasib Persis Solo dalam upaya keluar dari zona degradasi.

Pelatih Persis Milomir Seslija menyatakan timnya akan habis-habisan saat bertandang ke Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (18/4).

“Kami akan berjuang sampai akhir karena ini menentukan nasib kami di klasemen,” kata Milo, Jumat (17/4).

Baca Juga:

Saat ini, Persis terlempar ke posisi ke-16 klasemen sementara Super League dengan koleksi 24 poin.

Posisi itu tak lepas dari kemenangan Madura United atas Persebaya yang membuat mereka naik ke peringkat ke-14 dengan 26 poin.

Persis tertinggal dari Persijap di posisi ke-15 yang mengoleksi 25 poin.

Baca Juga:

Kemenangan atas Arema akan mengangkat Persis ke 27 poin sekaligus membawa mereka keluar dari zona merah.

Namun, jika kalah, langkah Persis akan semakin berat, terlebih Persijap masih menyisakan satu pertandingan melawan Semen Padang.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU