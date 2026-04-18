Lawan Arema FC, Persis Solo Pertaruhkan Nasib di Zona Degradasi

jatim.jpnn.com, MALANG - Laga melawan Arema FC menjadi penentuan nasib Persis Solo dalam upaya keluar dari zona degradasi.

Pelatih Persis Milomir Seslija menyatakan timnya akan habis-habisan saat bertandang ke Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (18/4).

“Kami akan berjuang sampai akhir karena ini menentukan nasib kami di klasemen,” kata Milo, Jumat (17/4).

Saat ini, Persis terlempar ke posisi ke-16 klasemen sementara Super League dengan koleksi 24 poin.

Posisi itu tak lepas dari kemenangan Madura United atas Persebaya yang membuat mereka naik ke peringkat ke-14 dengan 26 poin.

Persis tertinggal dari Persijap di posisi ke-15 yang mengoleksi 25 poin.

Kemenangan atas Arema akan mengangkat Persis ke 27 poin sekaligus membawa mereka keluar dari zona merah.

Namun, jika kalah, langkah Persis akan semakin berat, terlebih Persijap masih menyisakan satu pertandingan melawan Semen Padang.