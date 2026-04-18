Laga Krusial! Arema FC Incar Kemenangan Lawan Persis Demi Tembus 10 Besar

jatim.jpnn.com, MALANG - Arema FC membidik tiga poin saat menjamu Persis Solo di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Sabtu (18/4). Kemenangan menjadi target untuk menembus 10 besar klasemen BRI Super League.

Pelatih Arema FC Marcos Santos mengatakan posisi timnya saat ini masih sangat terbuka untuk naik peringkat.

“Poin kami tidak terlalu jauh dari tim yang di bawah, tetapi juga dekat dengan tim yang berada di atas. Ini menjadi motivasi pemain supaya bisa bermain bagus fan mendapatkan poin penuh,” kata Marcos, Jumat (17/4).

Saat ini, Arema FC berada di peringkat ke-11 dengan 35 poin.

Mereka hanya terpaut dua poin dari Bali United di posisi ke-10 dan tiga poin dari PSIM di peringkat ke-9.

Apabila mampu menang, Arema berpeluang langsung melesat ke posisi sembilan, apalagi catatan selisih gol Arema dinilai lebih baik dibanding pesaingnya.

Karena itu, laga melawan Persis menjadi sangat krusial dalam upaya memperbaiki posisi di klasemen.

Meski begitu, Marcos mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan Persis.