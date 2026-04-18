Persela Vs Persipal, Tuan Rumah Incar Kemenangan di Hari Spesial

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Persela Lamongan membidik kemenangan saat menjamu Persipal Palu pada lanjutan Pegadaian Championship di Stadion Surajaya, Sabtu (18/4) pukul 15.30 WIB.

Laga ini bertepatan dengan momentum hari ulang tahun ke-59 Persela.

Pelatih Persela Bima Sakti menegaskan timnya siap meraih tiga poin meski kondisi pemain sempat terkendala kelelahan.

“Kami siap dan menargetkan kemenangan saat menjamu Persipal Palu,” kata Bima Sakti, Jumat (17/4).

Dia mengakui pemain sedikit kelelahan usai perjalanan jauh dari Jayapura.

Namun, secara keseluruhan kondisi tim dinilai tetap siap tampil maksimal.

“Kondisi pemain memang sedikit lelah setelah perjalanan, tetapi secara keseluruhan mereka siap memberikan yang terbaik,” ujarnya.

Bima menyebut laga ini menjadi momentum penting untuk menghadirkan kado kemenangan di hari ulang tahun klub.