JPNN.com Jatim Olahraga Rahasia Kemenangan Madura United: Disiplin Bertahan dan Transisi Cepat

Rahasia Kemenangan Madura United: Disiplin Bertahan dan Transisi Cepat

Sabtu, 18 April 2026 – 06:00 WIB
Pesepak bola Madura United Riquelme Sousa Silva (kedua kanan) berselebrasi bersama rekannya Roger Bonet Badia (kanan) usai mencetak gol ke gawang Persebaya Surabaya pada pertandingan BRI Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (17/4/2026). ANTARA/Rizal Hanafi/vft.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih caretaker Madura United Rakhmad Basuki mengungkap kunci kemenangan timnya atas Persebaya Surabaya.

Menurut dia, disiplin dalam bertahan dan efektivitas saat melakukan transisi menjadi faktor utama kemenangan 2-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, Jumat malam.

“Sepak bola itu tentang bertahan. Kami tekankan pemain harus kuat dalam bertahan dan mereka mampu menjalankan itu dengan baik malam ini,” kata Rakhmad seusai pertandingan.

Dia menjelaskan strategi tersebut sudah dipersiapkan sejak sesi latihan, terutama dalam membangun organisasi pertahanan yang solid.

Selain itu, pemain diberi kebebasan berkreasi saat menyerang, khususnya ketika berhasil melakukan transisi dari bertahan ke menyerang.

“Skenario ini sudah kami latih, ketika bertahan harus mengikuti skema, tetapi saat menyerang silakan gunakan kreativitas masing-masing,” ujarnya.

Rakhmad menilai pendekatan tersebut terbukti efektif hingga menghasilkan dua gol kemenangan.

Dia juga memuji kinerja lini belakang yang mampu meredam tekanan Persebaya sepanjang laga.

Sumber Antara
